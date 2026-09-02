Miss Italia: alle prefinali sogni, coraggio e storie da raccontare La Campania tra le prime squadre a varcare le porte del palazzo dello spettacolo

Non soltanto volti, aspirazioni e sogni. Dietro ogni ragazza arrivata a Roma per le prefinali nazionali di miss Italia 2026 c’è una storia. Esperienze familiari, studio, sport, lavoro, passioni, successi, ma anche ostacoli affrontati e difficoltà superate. È questo il primo grande racconto che emerge dal Palazzo dello Spettacolo di Roma, dove dal 1° settembre è iniziato il percorso che porterà alla scelta delle finaliste dell’87ª edizione del Concorso.

Le prime squadre a varcare le porte del Palazzo dello Spettacolo sono state quelle di Campania, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna.

Regioni diverse, accenti diversi, percorsi personali spesso lontanissimi tra loro. Ad unirli è però un filo comune: il vissuto delle ragazze, che nel loro insieme restituisce uno spaccato sorprendentemente autentico dell’Italia di oggi.

Ci sono giovani che inseguono i propri sogni con entusiasmo e altre che hanno già costruito certezze importanti nello studio, nello sport o nel lavoro. Ma ci sono anche ragazze che, nonostante la giovane età, hanno dovuto misurarsi con problemi, fragilità, momenti difficili e prove che hanno richiesto coraggio e determinazione per essere affrontate e superate.

È forse proprio qui che emerge uno dei significati più profondi della Miss Italia contemporanea. Il Concorso non vuole nascondere le difficoltà vissute dalle giovani generazioni, ma offrire loro la possibilità di raccontarsi per ciò che sono e per il percorso compiuto. Una sfida che appartiene al DNA di Miss Italia: osservare il Paese attraverso le sue ragazze e accompagnarne i cambiamenti, dando spazio non soltanto alla bellezza, ma alla personalità, al talento e alle storie.

Tra le tante luci di questa prima giornata c’è stata però anche una piccola ombra, che non riesce ad offuscare il clima delle Prefinali e che, nello spirito di Miss Italia, può diventare una nuova storia di riscatto.

La squadra della Campania è arrivata infatti a Roma senza una delle sue protagoniste, Rosaria Pino, che avrebbe dovuto essere al Palazzo dello Spettacolo insieme alle sue compagne ma che, a causa di un incidente, è stata costretta a rinunciare alle Prefinali nazionali.

Raggiunta a distanza, Rosaria non ha nascosto la difficoltà del momento: «Non sono nelle migliori condizioni». Ma soprattutto ha lasciato emergere tutta l’amarezza per essersi dovuta fermare proprio adesso: «Ce l’avevo messa tutta, ce l’avevo messa tutta quest’anno».

Poche parole che raccontano quanto questa occasione significasse per lei. Un percorso costruito con impegno, arrivato fino alle porte delle Prefinali e interrotto improvvisamente da qualcosa che Rosaria non avrebbe potuto prevedere.

Ma nel suo racconto c’è anche la volontà di guardare oltre quanto accaduto. Quando durante la conversazione le viene detto che questa esperienza, per quanto dolorosamente interrotta, resta comunque qualcosa che ha vissuto e che può rappresentare soltanto un primo “assaggio”, Rosaria lascia aperta la porta alla speranza: «Speriamo».

E anche in un momento difficile riesce a concedersi un sorriso. Il percorso a Miss Italia viene scherzosamente paragonato a un aperitivo, con l’augurio di poter un giorno gustare anche il resto del “menu”, fino al dolce. Alla battuta sulla pastiera Rosaria risponde: «È il mio dolce preferito».

Un momento di leggerezza che non cancella quanto accaduto, ma racconta qualcosa del suo carattere e della volontà di non lasciare che l’incidente abbia l’ultima parola. E prima di salutare affida alla conversazione un desiderio semplice: «Spero di conoscervi di persona».

Miss Italia si è immediatamente stretta attorno a Rosaria. La patron Patrizia Mirigliani, insieme all’intero staff del Concorso, le ha rivolto un messaggio di vicinanza: «Oggi Rosaria Pino avrebbe dovuto essere qui con noi alle Prefinali Nazionali, con le sue compagne della Campania. Causa incidente, ha dovuto rinunciarvi.

Le auguriamo una pronta guarigione a nome di Patrizia Mirigliani e di tutto lo staff». Una vicinanza che accompagna Rosaria in questo momento difficile, senza spegnere quella speranza che emerge dalle sue stesse parole. Perché questa piccola ombra, senza offuscare le tante luci delle Prefinali, può diventare nello spirito di Miss Italia l’occasione per scrivere un’ennesima parola di riscatto.

Intanto questa mattina il Palazzo dello Spettacolo è tornato ad animarsi per la seconda giornata delle Prefinali nazionali. Oggi, 2 settembre, sono state convocate le squadre di Lazio, Umbria, Lombardia, Basilicata, Liguria, Sicilia e Molise, chiamate a vivere la stessa esperienza affrontata ieri dalle prime regioni.

Prosegue così il viaggio dentro un’Italia giovane e profondamente diversa da molti stereotipi. Ragazze che studiano, lavorano, praticano sport ad alto livello, coltivano passioni artistiche e progettano il proprio futuro. Alcune hanno già conosciuto il successo, altre hanno dovuto imparare molto presto cosa significhi rialzarsi.

Ed è proprio dalle loro storie che, giornata dopo giornata, sta prendendo forma il volto di Miss Italia 2026: non una fotografia immobile della bellezza italiana, ma un mosaico di esperienze, sogni, fragilità, talento e determinazione che racconta il Paese attraverso le sue giovani donne.

