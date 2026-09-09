Orlando tra "Ordine giuridico e politico": Melillo al convegno nazionale Aispp Università del Piemonte orientale ad Alessandria

Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 14.30, Leone Melillo sarà relatore al convegno nazionale promosso per il 2026 dall’associazione italiana di storia del pensiero politico (Aispp), dedicato al tema “Studiare la storia del pensiero politico”, che avrà luogo presso l’Università del Piemonte Orientale, con sede ad Alessandria.

Al centro dell’intervento di Melillo sarà una delle figure più significative della cultura giuridica e politica italiana tra Otto e Novecento: Vittorio Emanuele Orlando.

La relazione, dal titolo «Vittorio Emanuele Orlando tra “ordine politico” ed “ordine giuridico”», prende le mosse dalla necessità di tornare alle fonti e alla produzione scientifica dello statista siciliano, superando alcune letture parziali che hanno caratterizzato gli studi sul suo pensiero.

La figura di Vittorio Emanuele Orlando diventa, in questa prospettiva, un osservatorio privilegiato per comprendere una stagione decisiva della cultura giuridica italiana e, al tempo stesso, per interrogarsi ancora oggi sui confini e sulle reciproche relazioni tra diritto e politica, norma e realtà, ordine giuridico e ordine politico.