Flocco: "Calo dei roghi in Campania segnale importante" "Ora controlli strutturali e presidio costante"

"Il calo di oltre il 26% dei roghi di rifiuti registrato ad agosto nella Terra dei Fuochi è un segnale importante, che conferma quanto un'azione coordinata e capillare di controllo del territorio possa produrre risultati concreti".

Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania.

"Circa 3.700 controlli tra le province di Napoli e Caserta, insieme a sequestri, denunce e sanzioni per circa 270mila euro, restituiscono la dimensione di un'attività intensa che ha colpito sversamenti, trasporto illecito e gestione abusiva dei rifiuti. È particolarmente significativo anche il ricorso alle telecamere e alla Control room interforze, che consente di individuare più rapidamente gli illeciti e intervenire in modo tempestivo".

"Un ringraziamento va ai prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, per il lavoro di coordinamento, alle forze impegnate nei controlli e ai Vigili del fuoco, che continuano a svolgere un ruolo fondamentale sul territorio.

Un dato positivo che va nella direzione dell'impegno condiviso nei mesi scorsi tra il presidente Roberto Fico e il Corpo dei Vigili del fuoco per ridurre il fenomeno dei roghi e rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto sul territorio. Questi risultati incoraggiano, ma non autorizzano ad abbassare la guardia. Il passo successivo deve essere rendere strutturale questo livello di presidio.

La Terra dei Fuochi ha bisogno di una presenza costante dello Stato e di un impegno continuo sul fronte della tutela ambientale e della salute dei cittadini".