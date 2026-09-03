Farmacia dei Servizi Campania: si riparte il 7 settembre Telecardiologia, screening, vaccini e CUP Unico digitale.

Riprende ufficialmente lunedì 7 settembre il percorso della Farmacia dei Servizi in Campania, segnando un passo decisivo verso il consolidamento della sanità di prossimità. Le farmacie di comunità si confermano così presidi territoriali strategici, sempre più vicini alle esigenze di salute dei cittadini grazie a un modello assistenziale integrato e digitale. Questa nuova fase abbandona definitivamente la fase sperimentale per entrare in un regime di piena operatività, forte di importanti novità tecnologiche e organizzative pensate per agevolare sia il lavoro dei farmacisti che l'accesso alle cure.

Le novità tecnologiche: SINFONIA e CUP Unico Regionale

A supportare l'avvio di questa nuova fase contribuiscono in modo determinante i nuovi strumenti operativi messi a disposizione sul territorio: la piattaforma SINFONIA Servizi Territoriali e il CUP Unico Regionale. Grazie all'applicazione e al portale SINFONIA Salute, i cittadini campani possono accedere a un'esperienza digitale immediata e trasparente. Attraverso questi strumenti è possibile individuare rapidamente la farmacia aderente più vicina, verificare la disponibilità dei servizi offerti, consultare lo storico e i referti delle prestazioni effettuate direttamente in farmacia, ricevendo notifiche in tempo reale sulla disponibilità dei risultati.

Telecardiologia e prestazioni specialistiche: cosa si può fare in farmacia

Tra i servizi di punta che ripartono in forma stabilizzata spiccano le prestazioni di telecardiologia. I cittadini, muniti di regolare prescrizione medica, potranno recarsi nelle farmacie aderenti della Campania per effettuare Elettrocardiogramma (ECG) Holter cardiaco e Holter pressorio. Accanto al monitoraggio cardiologico, la rete delle farmacie si conferma centrale per i programmi di prevenzione e screening oncologico. Sarà infatti possibile gestire la prenotazione di esami fondamentali come la mammografia, il Pap Test e il Test HPV, oltre al ritiro dei kit dedicati allo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, affiancati dalle consuete campagne vaccinali.

Un punto di riferimento per la prevenzione e la cura

La ripartenza del 7 settembre rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di una rete sanitaria regionale più snella, accessibile e integrata. Ridurre le liste d'attesa e offrire un punto di ascolto e primo intervento sul territorio sono gli obiettivi primari di questa evoluzione. In questa direzione, Federfarma Campania è pienamente al fianco delle farmacie associate per supportarle operativamente nell'implementazione dei servizi e rafforzare il ruolo cruciale della farmacia di comunità all'interno del sistema sanitario regionale.