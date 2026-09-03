Zabatta: "La prevenzione funziona: meno incendi, meno territorio bruciato!" La prevenzione e la tutela del nostro patrimonio boschivo restano una priorità

"La prevenzione funziona: meno incendi, meno territorio bruciato! Il bilancio della campagna antincendio boschivo 2026 in Campania è positivo: rispetto al 2025 abbiamo registrato il 21% in meno di incendi e il 61% in meno di superficie percorsa dal fuoco."

Ad affermarlo è l'assessore alla protezione civile della regione Campania Fiorella Zabatta.

"Un risultato che nasce dal lavoro quotidiano e dal coordinamento della protezione civile regionale, delle squadre a terra, dei volontari, di Sma Campania e di tutti gli operatori impegnati sul campo.

Gli incendi degli ultimi giorni, (basti pensare aggiungiamo noi al territorio della Valle del Cervaro, Greci in modo particolare), però, ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. La prevenzione e la tutela del nostro patrimonio boschivo - conclude Zabatta - restano una priorità. Grazie a tutte e tutti coloro che ogni giorno proteggono la nostra Campania.