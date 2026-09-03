Servizio Idrico: altri 55 milioni per il potenziamento delle infrastrutture Ente Idrico Campano: "Un servizio più resiliente e sostenibile"

Il servizio idrico della Campania potrà contare, dopo gli oltre 145 milioni già ottenuti, su altri 55 milioni di euro da impiegare per il potenziamento di reti ed infrastrutture idriche.

Altri 55 milioni (55.125.729,95) provenienti dallo Sfniissi che serviranno a finanziare ulteriori due interventi strategici per la riduzione delle perdite, la digitalizzazione delle reti e il rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza delle infrastrutture idriche regionali.

Il gestore Consac gestioni idriche S.p.A. ottiene 41.625.729,95 per la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione del Cilento e del Vallo di Diano. L'intervento prevede la modellizzazione dei sistemi idrici finalizzata alla loro riabilitazione funzionale e alla riduzione delle perdite.

A Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. vengono assegnati 13.500.000,00 per la realizzazione di un serbatoio a servizio della rete idrica della città di Salerno, in località Mandrizzo.

Con i 145.761.178,32 euro già assegnati nella prima finestra, il totale dei finanziamenti destinati ai gestori campani nelle due finestre raggiunge 200.886.908,27 euro.

Un risultato che conferma la qualità della programmazione dell'Ente Idrico Campano e dei gestori del servizio e consente di accelerare gli investimenti per reti più efficienti, infrastrutture più sicure e una gestione sempre più sostenibile della risorsa idrica come conferma il presidente Luca Mascolo: “Con oltre 200 milioni di euro complessivamente destinati alle infrastrutture idriche nelle due finestre dello SFNIISSI, mettiamo in campo risorse significative per affrontare una delle sfide più importanti dei prossimi anni: rendere le nostre reti più efficienti, moderne e sicure.

Gli interventi finanziati consentiranno di intervenire concretamente sulla riduzione delle perdite, sulla digitalizzazione e sulla conoscenza delle reti, oltre a rafforzare la capacità di approvvigionamento e la sicurezza del sistema idrico. Sono investimenti che producono benefici immediati e, soprattutto, costruiscono un servizio più resiliente e sostenibile per le comunità campane".