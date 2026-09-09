Sospeso lo sciopero dei lavoratori nei porti di Napoli e Salerno Dopo la convocazione da parte dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale

È stato sospeso lo sciopero del personale dei porti di Napoli e Salerno, previsto per l'11 e 12 settembre. Lo comunicano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Campania. La decisione è arrivata a seguito della convocazione, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di un incontro per affrontare la vertenza relativa alle risorse destinate alle compagnie e ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro portuale temporaneo.

"SCELTA DI RESPONSABILITÀ, MA NESSUNA RINUNCIA ALLE RIVENDICAZIONI"

"La sospensione dello sciopero – spiegano i sindacati in una nota – è una scelta di responsabilità e di apertura al confronto, ma non rappresenta in alcun modo una rinuncia alle nostre rivendicazioni. Il prossimo 16 settembre sarà quindi un appuntamento decisivo. Le organizzazioni sindacali attendono dall'AdSP risposte concrete, certe e tempestive in grado di garantire le necessarie risorse alle Culp e, più in generale, di tutelare l'occupazione e la piena funzionalità del sistema portuale di Napoli e Salerno".

IL 16 SETTEMBRE APPUNTAMENTO DECISIVO

Nella nota le sigle sindacali sottolineano che "riteniamo doveroso verificare fino in fondo la possibilità di trovare una soluzione attraverso il confronto", ma allo stesso tempo affermano che "non siamo disponibili a ulteriori rinvii né a risposte generiche perché il lavoro portuale e la sua tenuta occupazionale non possono essere considerati una variabile secondaria". Il 16 settembre, ribadiscono Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti Campania, dovranno emergere impegni precisi, risorse e tempi certi. La sospensione dello sciopero resta strettamente legata all'esito di quel confronto.

"PRONTI A RIPRENDERE LA MOBILITAZIONE"

Nel concludere, i sindacati avvertono: "Se non arriveranno risposte adeguate, siamo pronti a riprendere la mobilitazione e a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".