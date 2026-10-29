Lazio, Tpl: dal 30 ottobre Air Campania gestirà il servizio nel Sud Pontino L’affidamento ha una durata di 9 anni e un valore complessivo di 58,6 milioni di euro

Air Campania gestirà da domani, 30 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale nell’area del Sud Pontino, nel Lazio, di cui è aggiudicataria in raggruppamento temporaneo di imprese con Atr srl e Tper spa.

Sono 17 i comuni interessati: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia e Terracina.

Interamente partecipata dalla Regione Campania, Air Campania garantisce già collegamenti dalla Campania verso Roma e Cassino. Con l’avvio del Lotto 11 “Sud Pontino” della rete regionale del Lazio, l’azienda amplia la propria presenza nel territorio.

L’affidamento ha una durata di 9 anni e un valore complessivo di 58,6 milioni di euro. Prevede circa 4 milioni di chilometri di servizio all’anno, in un bacino di circa 250mila abitanti.

"Air Campania rafforza la presenza nel Lazio. Ai collegamenti già esistenti si aggiunge ora la gestione del trasporto pubblico locale nella provincia di Latina. Questo consentirà anche di migliorare la mobilità nei territori di confine tra Campania e Lazio.

È un risultato importante, ma anche una nuova responsabilità verso i cittadini che ogni giorno si affidano al trasporto pubblico.

Lavoreremo mettendo a disposizione l’esperienza e le competenze maturate in questi anni, con l’obiettivo di offrire un trasporto di qualità e vicino alle esigenze delle persone", ha dichiarato l’amministratore unico Anthony Acconcia.