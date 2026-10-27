Tso, quando la cura diventa coercizione: Leone Melillo sfida il sistema Salute mentale, libertà personale e diritti

Il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è uno degli strumenti più delicati del nostro ordinamento: permette di imporre cure psichiatriche a una persona anche contro la sua volontà.

È una misura che, in determinate circostanze, può essere necessaria. Ma proprio perché incide sulla libertà individuale, non può essere trattata come una semplice pratica amministrativa.

È questo il nodo affrontato dal professor Leone Melillo, che nei suoi interventi pubblicati su La Discussione richiama l’attenzione sulle garanzie giuridiche, sul ruolo dei servizi territoriali e sulla necessità di ripensare il rapporto tra salute mentale e diritti fondamentali.

La questione è scomoda, ma inevitabile: chi protegge la persona quando la cura viene imposta?

Il Tso non può diventare una scorciatoia

La legge italiana stabilisce condizioni precise per il ricovero psichiatrico obbligatorio: devono esserci alterazioni psichiche che richiedano interventi terapeutici urgenti, il rifiuto delle cure e l’impossibilità di adottare tempestive misure sanitarie alternative fuori dall’ospedale. Non basta, dunque, un comportamento insolito, un conflitto familiare o una situazione socialmente difficile.

Il punto è decisivo. La sofferenza mentale non cancella i diritti della persona. Non autorizza a considerarla incapace di partecipare alle decisioni che la riguardano, né consente di confondere automaticamente il disagio con un problema di ordine pubblico.

Il Tso deve restare uno strumento eccezionale, giustificato da condizioni concrete e accompagnato dalle garanzie previste dalla legge. Quando la coercizione diventa l’unica risposta disponibile, bisogna chiedersi non soltanto che cosa stia accadendo alla persona, ma anche che cosa non abbia funzionato intorno a lei.

La lezione di Melillo: il vuoto normativo non è l'unico problema

Nel suo intervento del 3 ottobre 2026, dedicato alla sentenza della Corte costituzionale e alla necessità di una nuova architettura delle garanzie, Melillo invita a non fermarsi alla correzione delle norme. La sua riflessione richiama categorie giuridiche fondamentali e la necessità di tenere insieme libertà, salute, famiglia e servizi.

È una prospettiva che sposta il dibattito dal semplice funzionamento della procedura alla qualità delle tutele offerte alla persona.

Una legge può stabilire chi decide, quali passaggi seguire e quali termini rispettare. Ma la legalità formale, da sola, non esaurisce il problema. Occorre anche verificare se la persona sia stata ascoltata, se le alternative siano state realmente considerate e se il trattamento sia accompagnato da un progetto di cura adeguato.

La libertà personale non è un ostacolo alla sanità. È uno dei limiti entro cui la sanità deve operare. Se i servizi arrivano soltanto nell'emergenza, il sistema è già in ritardo

C'è poi un'altra questione che non può essere ignorata: la tenuta dell'assistenza territoriale.

Nel contributo pubblicato il 24 ottobre 2026, dedicato all'emergenza TSO, Melillo richiama l'attenzione sulle difficoltà dei Centri di salute mentale e sulla necessità di rafforzare la prevenzione, la presa in carico e il collegamento tra servizi sanitari, assistenza sociale e istituzioni.

Il problema è concreto. Se una persona riceve aiuto soltanto quando la situazione è diventata ingestibile, la risposta rischia di arrivare troppo tardi. Se le famiglie non trovano interlocutori, se le cure non hanno continuità e se i servizi territoriali non riescono a intervenire tempestivamente, l'emergenza finisce per assorbire funzioni che dovrebbero essere svolte prima.

Non ogni TSO è la conseguenza di un'assistenza insufficiente. Sarebbe scorretto sostenerlo senza dati adeguati. Ma è altrettanto sbagliato discutere di ricoveri obbligatori senza interrogarsi sulla disponibilità di alternative efficaci.

La domanda è semplice: quante crisi possono essere affrontate prima che diventino emergenze?

La dignità non può essere una formalità

La sentenza della Corte costituzionale del 2026 ha riportato il tema delle garanzie del TSO al centro del confronto giuridico. Il principio costituzionale è chiaro: la tutela della salute deve rispettare la persona umana, anche quando il trattamento è imposto nei casi previsti dalla legge.

Questo significa che il controllo sulle decisioni, la motivazione dei provvedimenti e la possibilità di contestarli non sono dettagli burocratici. Sono elementi essenziali di uno Stato di diritto.

Significa anche che la persona sottoposta a Tso non può essere ridotta alla propria diagnosi, al momento di crisi o alla decisione presa su di lei. Deve continuare a essere considerata un soggetto titolare di diritti, con una storia, relazioni e bisogni che non si esauriscono nel ricovero.

La famiglia, a sua volta, non può essere lasciata sola a gestire situazioni complesse. Ha bisogno di sostegno, informazioni e servizi capaci di intervenire con continuità, senza scaricare ogni responsabilità sui familiari fino al momento della crisi.

La vera riforma comincia prima del Tso

Il contributo di Melillo apre una questione che riguarda l'intero sistema della salute mentale: non basta rendere più ordinata la procedura con cui si impone una cura. Bisogna costruire condizioni che rendano possibile, ogni volta che è clinicamente appropriato, un intervento tempestivo e non coercitivo.

Servono servizi territoriali accessibili, personale adeguato, continuità terapeutica, sostegno alle famiglie e garanzie giuridiche effettive. E serve una verifica rigorosa delle procedure, perché ogni limitazione della libertà sia motivata, proporzionata e sottoposta ai controlli previsti.

Il Tso non può essere demonizzato: in alcune situazioni acute può rappresentare una risposta necessaria per proteggere la salute. Ma non può neppure diventare la risposta ordinaria alle carenze dell'assistenza.

Il punto sollevato da Melillo è, in definitiva, una questione di civiltà giuridica e sanitaria: curare una persona non significa sospenderne la dignità.

Una società si misura anche da come tratta chi attraversa una crisi psichica. Non soltanto dalla capacità di intervenire quando la crisi esplode, ma dalla volontà di prevenire, assistere e rispettare i diritti prima che la coercizione diventi inevitabile.