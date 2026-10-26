Festival delle Regioni, la Campania protagonista a Firenze L'iniziativa dal grande valore istituzionale alle presenza del Presidente Mattarella



Si avvia a conclusione la partecipazione della Regione Campania alla quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome a Firenze. Il presidente Roberto Fico e gli assessori della Giunta regionale hanno preso parte agli appuntamenti istituzionali, ai lavori delle Commissioni della Conferenza e alla seduta speciale della Conferenza delle Regioni, nel corso della quale è stata approvata l’Agenda di Firenze per il futuro del Paese.

Il Festival si è aperto lunedì 26 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per la prima volta il Festival ha ospitato le riunioni delle Commissioni della Conferenza. Gli assessori campani hanno partecipato ai lavori dei singoli gruppi, rappresentando le posizioni e le proposte della Campania.

I lavori hanno trovato sintesi nella seduta speciale della Conferenza delle Regioni alla Galleria dell’Accademia. La Conferenza ha approvato il documento di posizionamento conclusivo unitario denominato “Agenda di Firenze”, che indica come priorità cinque ambiti strategici di intervento: gli assetti istituzionali e la finanza pubblica territoriale, compreso il contributo regionale ai negoziati europei; il capitale umano della pubblica amministrazione, l’innovazione e la trasformazione digitale; la competitività e l’attrattività territoriale; le infrastrutture e la transizione sostenibile, con attenzione alla resilienza delle comunità, alla mobilità e alla rigenerazione urbana, infine, l’inclusione e il benessere delle comunità, cioè giovani, formazione e lavoro, salute, sport e cultura.

Le proposte si sviluppano lungo tre direttrici comuni: il rafforzamento della governance multilivello, il ricambio generazionale e le risposte al cambiamento climatico.

Il confronto ha riguardato anche la negoziazione per il prossimo ciclo di programmazione europea e la costruzione dei capitoli regionali del Piano Nazionale e Regionale di Partenariato 2028-2034. Su questo punto l’Agenda chiede un quadro pluriennale di certezza dei finanziamenti e delle responsabilità tra Regioni e Governo.

Molti dei temi dell’Agenda sono stati al centro degli incontri promossi dalla Regione nel Villaggio delle Regioni. L’assessora alle Politiche abitative Claudia Pecoraro e l’Autorità di Gestione FESR Sergio Negro hanno presentato il progetto H.O.P.E. per l’housing sociale, sostenuto dal PR Campania FESR 2021-2027. L’assessora Fiorella Zabatta ha illustrato le attività di informazione alla popolazione sul bradisismo dei Campi Flegrei e di prevenzione degli incendi boschivi. L’assessore alla Cultura Onofrio Cutaia ha presentato le esperienze di welfare culturale del Nest di San Giovanni a Teduccio, della Scuola Elementare del Teatro e del progetto La scena delle donne. L’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca ha proposto un percorso di degustazione delle produzioni campane, dalla mozzarella di bufala DOP ai prodotti dell’area vesuviana.

«Il Festival delle Regioni rappresenta un momento importante di confronto, che mette al centro il ruolo delle Regioni e soprattutto il lavoro che svolgono ogni giorno per lo sviluppo dei territori. Le Regioni hanno una funzione fondamentale di programmazione e operano su più livelli istituzionali, dai piccoli Comuni fino al Governo nazionale e alla Commissione europea. Un lavoro che richiede una collaborazione costante, come ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio per la sua presenza e per le sue parole. In Campania stiamo lavorando per rafforzare la macchina amministrativa regionale, renderla sempre più efficiente e vicina ai cittadini. Vogliamo dare risposte alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori, degli studenti e delle imprese. Penso alla sanità, ai trasporti, ai servizi pubblici essenziali, alla cultura: ambiti sui quali siamo impegnati per migliorare la qualità della vita delle persone. Il nostro obiettivo è garantire che ogni cittadino possa vedere riconosciuti i propri diritti e accedere a servizi di qualità, su tutto il territorio regionale, dalle grandi città ai piccoli comuni, fino alle aree interne. Crediamo che una programmazione di qualità, capace di interpretare le esigenze dei territori, sia essenziale per trasformare le risorse in progetti concreti, migliorare i servizi e creare nuove opportunità», così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Il Festival si chiude martedì 27 ottobre al Salone dei Cinquecento con il passaggio di consegne alla Regione Lazio, che ospiterà la sesta edizione nel 2027.

