Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte: Fico prova a mediare sui punti nascita Si cerca una mediazione ma la priorità resta la sicurezza di madri e neonati

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i sindaci di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese in merito alla riorganizzazione dei punti nascita. Lo fa sapere l'ufficio stampa istituzionale.

"Si è trattato di un momento di confronto, ampio e costruttivo, orientato all’ascolto delle istanze dei territori e all'individuazione delle soluzioni più adeguate ad assicurare un’assistenza sanitaria sicura, qualificata e accessibile. Nel corso della riunione è stato ribadito che la tutela della salute e della sicurezza delle madri e dei nascituri rappresenta una priorità e che ogni scelta deve essere ispirata al rispetto di questo principio fondamentale e degli standard di sicurezza previsti. Il tavolo verrà nei prossimi giorni nuovamente riconvocato", l'impegno assunto al termine del confronto tra Fico ed i sindaci del territorio.

