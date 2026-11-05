Pediatria d'urgenza, Schillaci: "Cure sicure per i bambini, ovunque vivano" Il ministro conferma la collaborazione con la società scientifica

"Vogliamo garantire a tutti i bambini cure tempestive, appropriate e sicure, indipendentemente dal luogo dove vivono".

È il messaggio del ministro della salute, Orazio Schillaci, al ventesimo Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (Simeup). Tre giornate di confronto scientifico, formazione e approfondimento, sotto la presidenza di Vincenzo Tipo, dedicate alle nuove sfide dell'emergenza pediatrica.

"Da 30 anni la vostra società rappresenta un punto di riferimento per la medicina di emergenza pediatrica", ha sottolineato Schillaci, ringraziando medici, infermieri e operatori sanitari impegnati quotidianamente nell'assistenza ai pazienti più piccoli.

Il ministro ha richiamato la necessità di rafforzare le competenze professionali, migliorare l'organizzazione dei servizi e garantire la sicurezza delle cure, ribadendo l'importanza dell'integrazione tra ospedale e territorio.

"Una giornata straordinaria. Ringrazio il ministro Schillaci: le sue parole confermano che i bambini italiani meritano le stesse cure d'eccellenza, ovunque vivano», ha dichiarato il presidente della Simeup, Vincenzo Tipo. È questa la missione della Simeup, e lo dimostriamo ogni giorno formando medici e specializzandi in tutto il Paese".

Il Congresso, intitolato “Pediatria d'urgenza: evidenze che guidano, competenze che curano”, mette al centro le nuove sfide dell'emergenza pediatrica, dalla gestione delle patologie tempo-dipendenti alla prevenzione degli errori clinici, dall'insufficienza respiratoria al disagio adolescenziale, fino alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Proprio l'innovazione rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'attività della Simeup. Durante la giornata inaugurale è stato presentato l'accordo con Vera Health, piattaforma di intelligenza artificiale dedicata ai professionisti sanitari. La collaborazione punta a mettere a disposizione dei medici dei pronto soccorso pediatrici italiani strumenti avanzati di ricerca e consultazione delle evidenze scientifiche, attraverso l'integrazione nella piattaforma di linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici, documenti scientifici e pubblicazioni selezionati dalla Simeup.

"Oggi abbiamo presentato una svolta: l'accordo con Vera Health porta l'intelligenza artificiale nei pronto soccorso pediatrici italiani. Siamo la prima società scientifica in Italia a farlo», ha sottolineato Tipo. «Ma sia chiaro: la tecnologia potenzia il pediatra, non lo sostituisce mai". L'intelligenza artificiale è anche protagonista del programma congressuale.

Schillaci ha inoltre espresso apprezzamento per l'impegno della Simeup nella formazione dei professionisti e per “Una manovra per la vita”, la campagna nazionale che insegna gratuitamente ai cittadini le tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare pediatrica.

"Un esempio di come l'informazione e la prevenzione possono contribuire alla tutela della salute dei più piccoli", ha osservato il ministro. In chiusura, Schillaci ha confermato l'attenzione del Governo verso la Società scientifica: "Da parte del Ministero della Salute, confermo la volontà di proseguire il dialogo e la collaborazione con la Simeup, nell'interesse dei bambini e delle loro famiglie". "Evidenze che guidano, competenze che curano: da qui ripartiamo, per dare a ogni bambino le stesse chance di cura", ha concluso il presidente Vincenzo Tipo.