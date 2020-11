Covid in carcere, 158 i detenuti positivi in Campania L'allarme del Garante Ciambriello: "Nessuna tutela, non ci sono mascherine e disinfettanti"

Secondo gli ultimi dati raccolti, I detenuti positivi al Covid 19 nella regione Campania sono 158 di cui 89 a Poggioreale su una popolazione di 2091 detenuti , 65 a Secondigliano su 1186 detenuti , 3 a Benevento, 1 a Salerno. I Detenuti positivi che si trovano ricoverati presso presidi ospedalieri esterni sono 3, di cui uno in gravi condizioni. Tra polizia penitenziaria, personale amministrativo e sociosanitario ci sono 218 positivi.

Il Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello dichiara: "Mentre si consuma la falsa credenza che il carcere sia il luogo più sicuro per non contagiati dal Covid 19, l'epidemia, causa sovraffollamento e promiscuità, malattie croniche e ambienti non igienizzati né sanificati, dilaga tra gli "invisibili".

"Quasi da nessuna parte dispenser nei corridoi o davanti alle celle, poche mascherine - fa sapere ancora il garante - Non vengono distribuiti ai detenuti prodotti igienico sanitari, tra i quali l'amuchina, per sanificare stanze, scale e ambienti. C'è bisogno di darsi una svegliata, dalla politica alla società civile. Il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria ha lasciato soli i suoi dirigenti ed operatori penitenziari. Occorrono subito provvedimenti del Governo, delle Procure e dei magistrati di sorveglianza. Il carcere non è una discarica sociale! Occorre superare l'omertà del silenzio e andare oltre le mura dell'indifferenza." conclude Ciambriello.