Covid, da Londra con volo privato due positivi Sottoposto a tampone anche l'equipaggio

Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all'aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone antigenico rapido e sono asintomatiche. L'accertamento e' stato effettuato nell'ambito dei controlli dell'Ufficio di sanita' aerea (Usmaf) dello scalo napoletano e rientra nelle verifiche in corso da tempo anche sui voli di linea provenienti dal Regno Unito. In tutto le persone sottoposte a controllo per il volo privato in questione sono state 6: si tratta di due membri dell'equipaggio e di quattro componenti il nucleo familiare. In applicazione dell'ordinanza ministeriale del 9 gennaio sono stati controllati tutti effettuando il tampone antigenico rapido. E' stato ordinato l'isolamento domiciliare della famiglia e sono stati posti in quarantena in un albergo i due membri dell'equipaggio. E' stata allertata l'Asl per il proseguimento dell'attivita' di sorveglianza sanitaria e per l'effettuazione del tampone molecolare al fine di accertare l'eventuale presenza della variante inglese del Covid. Ieri sono state controllate, in collaborazione con l'Unita' di Crisi della Regione, i 135 passeggeri di un volo di linea proveniente da Londra e si attendono i risultati del tampone molecolare