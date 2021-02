Incubo ghiaccio lungo le strade ma il coprifuoco salva tutti E nel giorno di San Valentino apice dell'afflusso di aria gelida sotto forti venti di Grecale

Incubo ghiaccio lungo le strade ma il coprifuoco salva tutti. In molti hanno dovuto fare i conti con il grande gelo di queste ore dopo le nevicate. Le insidie maggiori come sempre sull'altopiano del Formicoso dove qualche automobilista è rimasto bloccato fino a far temere il peggio e nella Baronia. In campo qui come in atre zone particolarmente critiche della Campania i volontari della Protezione Civile. In Irpinia ad Ariano sono dovute intervenire più volte le squadre del Comune nelle zone più critiche e ad alto rischio della città, tra cui via Nazionale e Maddalena nei pressi del pronto soccorso e l'ingresso area Covid.

Un'auto con tre persone a bordo è uscita fuori strada nei pressi di Savignano Irpino, fortunatamente senza gravi conseguenze. Qui in modo particolare è stato come sempre molto attivo il Gruppo Comunale Protezione Civile. Analogo episodio sul versante opposto a Flumeri, dove una vettura rimasta in panne, guidata da una donna, è stata rimessa sulla carreggiata grazie all'intervento di un trattore.

Domani domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, riferisce come sempre puntuale 3b Meteo.com: "Apice dell'afflusso di aria gelida sotto forti venti di Grecale, che raggiungeranno picchi di 60-70 km/h. Ci attende una giornata rigida e irregolarmente nuvolosa con possibilità di brevi rovesci intermittenti, nevosi anche a quote pianeggianti.

Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente tra le province di Benevento e Avellino (5-10 cm), sul Matese e sui versanti settentrionali del Cilento e dei Picentini. Contesto ventoso e all'insegna di una frequente alternanza tra annuvolamenti irregolari e sprazzi soleggiati lungo la costa tirrenica: qualche fiocco potrebbe localmente fare capolino sul settore più orientale dell'hinterland di Napoli e, soprattutto, sul Salernitano.

Attenzione all'elevato rischio gelate sui settori interni tra la sera e la notte; la sostenuta ventilazione nordorientale, per altro, abbasserà ulteriormente le temperature percepite (effetto "wind-chill")."