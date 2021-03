Scossa di terremoto avvertita in Campania Sisma localizzato nel centro sud fino a Roma

Una forte scossa di terremoto 5.6 è stata registrata poco prima delle 15 nel Sud Italia: L'epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico centrale, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.67, 16.37 ad una profondità di 5 km.

Il terremoto è stato avvertito soprattutto a Bari, San Giovanni Rotondo, nella zona del Gargano e Pescara, ma anche in Campania a Napoli, Salerno e in Irpinia soprattutto nelle aree interne.

A Napoli nei quartieri di Soccavo e Pianura e in tutta l'area flegrea, la gente spaventata è scesa in strada. Paura anche in Irpinia dove la scossa è stata avvertita in modo particolare nelle aree interne, tra cui l'arianese e i comuni al confine con la terra di capitanata.

«La scossa risulta avvertita dalla popolazione - afferma in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile - la sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio».

Vieste in Puglia la città più vicina all'epicentro. Italia del centro-sud e Croazia i due Paesi interessati. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.