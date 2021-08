Covid, casi in aumento nelle carceri sia tra detenuti che agenti La preoccupazione e le proposte del garante campano Samuele Ciambriello

In base ai dati appena pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, sono 70 (tra cui 15 nuovi giunti) i detenuti positivi sul totale di 52.199, mentre tra gli agenti i casi sono 108 su 36.939.

Tra i detenuti positivi, 64 sono asintomatici, 5 hanno sintomi e sono gestiti all'interno degli istituti e uno è ricoverato in ospedale. Tra i poliziotti 100 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 6 sono ricoverati in caserma e 2 in ospedale. Quattro sono infine i positivi tra le 4.021 unità del personale dell'amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare.

In Campania ad oggi i detenuti positivi al Covid- 19 sono 5 ( in 2 carceri). Gli agenti di polizia penitenziaria positivi al Covid – 19 sono 14 (in 3 carceri)”. Questi dati sono stati resi oggi dal Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

Il garante inoltre continua con una serie di proposte e qualche preoccupazione:

" Spero che il governo quanto prima metta in campo dei ristori, dei provvedimenti in favore dei detenuti, utilizzando il principio alla base dell'art 35 ter dell'o.p. che stabilisce che in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , vi sia la possibilità a titolo di risarcimento del danno, di una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. Allo stesso modo si potrebbe riconoscere ai detenuti una riduzione di pena per le condizioni di detenzione vissute durante la pandemia , senza distinzione tra reati ostativi e non ostativi. In secondo luogo invito gli agenti di Polizia Penitenziaria a sottoporsi al vaccino anti Covid, poiché i dati sono terribilmente allarmanti in tutta Italia e soprattutto in Campania, dove non si è arrivati neanche al 50% dei vaccinati .

Lo stesso invito è rivolto anche ai familiari dei detenuti, ai quali chiedo di continuare a rispettare le misure di prevenzione del contagio. Ciò che mi lascia preoccupato è che tra i detenuti positivi al Covid-19, la stragrande maggioranza di essi, erano già stati vaccinati con doppia dose. Questo significa che il carcere, non è affatto un luogo sicuro, ma piuttosto è un luogo altamente a rischio.” Così conclude il Garante Samuele Ciambriello.