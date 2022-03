Ucraina: in Campania Gdf al lavoro per scovare beni degli oligarchi Controlli nelle capitanerie di porto e nei moli turistici

I registri navali e quelli catastali. Le informative e i registri di compravendita immobiliare. La Guardia di Finanza e' al lavoro in Campania, sottotraccia e con attenzione, per identificare e 'congelare' beni riconducibili agli oligarchi russi amici del presidente Vladimir Putin. I controlli sono partiti innanzitutto dalle capitanerie di Porto dei moli turistici dove approdono in primavera ed estate i panfili di milioni di euro. Quindi, il Molo Luise a Napoli e Marina di Stabia a Castellammare di Stabia, 'rampa' per l'accesso ai luoghi della costa sorrentina e e di Amalfi. Controlli capillari poi ai registri catastali di Capri, Ischia, Positano, Ravello, Sorrento e tutte i comuni piu' importanti del litorale.