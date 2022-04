Forte terremoto in Bosnia ed Herzegovina: scossa avvertita anche in Campania Sismografi in allarme soprattutto nel sud Italia

E' stata avvertita anche in Campania ed in modo particolare nelle aree interne la forte scossa di terremoto, magnitudo 6.0 verificatasi in Bosnia ed Herzegovina, esattamente alle ore 23.08 di questa sera. L'epicentro a pochi chilometri da Dubrovnik. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.

Il sisma è stato avvertito in maniera particolarmente forte a Napoli, in Puglia, a Foggia, sul Gargano dove è scattato subito l'allarme del sensore di Vieste, a Bari, Pescara, sull'Adriatico, fino a Trieste, in Basilicata e in molte aree del centro sud. C'è chi si è riversato in strada. Segnalazioni ci giungono anche da diverse zone dell'Irpinia dove alla stessa ora in tanti hanno assistito al movimento dei lampadari nelle proprie abitazioni tra cui Ariano, Villanova del Battista, Montecalvo Irpino, e in alta irpinia, nell'area del cratere. Non si segnalano danni a persone o cose ma solo tanto spavento.

Pochi minuti dopo in Italia, un altro terremoto di magnitudo ml 2.0 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) e precisamente alle ore 23.34:34 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8620, 15.6750 ad una profondità di 38 km.

Lo scorso 19 aprile una forte scossa di terremoto aveva svegliato nel cuore della notte i napoletani, residenti nella zona rossa dei Campi Flegrei e a darne notizia con immediatezza fu direttamente il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

Un evento sismico di magnitudo 2.7 localizzato in zona vulcano Solfatara, prodotto alle 04:05, ora locale, alla profondità di 2.0 km, accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.