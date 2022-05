Cartabia: partirà progetto di bodycam su agenti carceri Il Ministro della Giustizia: "Progetto in attesa del parere del Garante della Privacy"

"Abbiamo avviato un nuovo progetto di videosorveglianza in mobilita' per tutto il personale di polizia penitenziaria per consentire la documentazione di eventi critici e situazioni straordinarie occorse durante l'attivita' di servizio per la tutela dell'ordine pubblico" Lo ha annunciato al Question time la ministra della Giustizia Marta Cartabia , spiegando che il progetto e' in attesa del parere del Garante della Privacy e che presto partira' la sperimentazione in Lazio ("nel giro di qualche settimana")e successivamente in Campania per estendersi poi a tutto il territorio nazionale .