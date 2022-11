Maltempo, paura e disagi a Napoli e Salerno: chiusa la stazione Garibaldi Criticità soprattutto nel salernitano, scuole chiuse a Sapri

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta oggi su tutta la Campania. Disagi, in particolare, nel napoletano e nel salernitano con numerosi interventi dei vigili del fuoco per per prosciugamenti, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà

Napoli

Stazione Garibaldi chiusa, linea 1 della metropolitana limitata, linee bus deviate e una linea del tram sospesa causa allagamento. Questo il bilancio dei disagi causati dal maltempo sul sistema dei trasporti a Napoli.

La forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo campano, sul quale oggi vige l'allerta meteo gialla come in gran parte del territorio regionale -allerta prorogata fino alle 12 di domani - ha avuto ripercussioni in particolare nella stazione Garibaldi. Disagi per il maltempo anche a Villaricca, nel napoletano, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri per soccorrere una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in via Roma.

Salerno

Le forti piogge, nelle ultime ore, non hanno risparmiato neanche la provincia di Salerno. Una bomba d’acqua si è abbattuta oggi sul Golfo di Policastro, nel Cilento, causando allagamenti e disagi. Le strade di Sapri si sono trasformate in fiumi, compresa la centralissima piazza Plebiscito. Criticità soprattutto alla viabilità per la presenza di acqua, fango e detriti. Un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso a Villammare, frazione di Vibonati, a causa dell’acqua. Intanto, il COC di Protezione Civile ha deciso di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani ed invitare i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare la pulizia delle strade. Nei comuni di Eboli, Agropoli e Capaccio sono entrati in azione anche i vigili del fuoco per prosciugamenti, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà.