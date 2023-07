Incendi. Pecoraro Scanio: "Più aiuti a protezione civile e vigili fuoco" E' già allarme anche in Italia

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e che da ministro dell’agricoltura introdusse il reato di incendi boschivi lancia la campagna #Stopoincendiboschivi2023 e da l’allarme dopo la tragedia di Rodi:

“È già emergenza in Sardegna, Sicilia e Calabria con la protezione in azione ma per il troppo caldo perfino alcuni canadair sono rimasti a terra. Sotto controllo al momento la situazione in Campania.

Ho presentato la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione contro gli incendiari al ministro dell’ambiente Pichetto Fratin e al generale dei carabinieri forestali Marzo chiedendo polso duro contro i criminali che appiccano fuoco approfittando del caldo torrido.

Governo e Regioni devono dichiarare ora l’emergenza: occorre bloccare i personaggi già segnalati dalle forze dell’ordine e potenziare tutte le attività di prevenzione e contrasto”.