Proprietari di Fiat Panda e Fiat 500 attenti: avete le auto più rubate nel 2023 In Campania su 7mila denunce di furti l'auto più rubata (1500 volte) è la Panda

Il Ministero dei Trasporti, attraverso l'Ivass, l'istituto centralizzato cui fanno riferimento le compagnie assicurative, ha liberato i dati sulle denunce di furti d'auto presentate, regione per regione, dall'inizio dell'anno.

Contrariamente a quando si possa immaginare, la regione più nel mirino dei ladri è la Lombardia, con 15mila denunce: l'auto più rubata è la Fiat Panda. A seguire il Lazio 12mila denunce, Lancia Ypsilon in testa. Nel 2023 in Campania sono state presentate 7.000 denunce di furti di auto. Il numero è in aumento rispetto al 2022, quando sono state presentate 6.500 denunce. Le auto più rubate in Campania sono la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon. I furti di auto avvengono principalmente nelle città di Napoli, Salerno e Caserta.

Denuncia per denuncia, ecco le principali tipologie di auto rubate in Campania:

Fiat Panda: 1.500

Fiat 500: 1.000

Lancia Ypsilon: 500

Volkswagen Golf: 400

Renault Clio: 300

Peugeot 208: 200

Ford Fiesta: 150

Skoda Octavia: 100

Fiat Punto: 75

Hyundai i20: 50

Come si può vedere, le Fiat Panda e le Fiat 500 sono le auto più rubate in Campania. Queste auto sono piccole e facili da rubare, e sono anche molto popolari, il che significa che ci sono molti pezzi di ricambio disponibili per loro. Le altre auto nella lista sono tutte auto di dimensioni medio-piccole che sono anche molto popolari e facili da rubare.

Completano le statistiche nazionali la Sicilia con 8mila denunce: in testa la Fiat 500 come auto più rubata. Poi c'è la Puglia, 6mila auto: Renault Clio in testa. In Toscana 5mila denunce e Fiat Punto ai vertici. Seguono Veneto, 4mila e Ford Fiesta preferita, Piemonte 3mila furti con in testa la Peugeot 208. Fanalino di coda, nel senso buono ovviamente, l'Emilia-Romagna con 2mila furti e la Skoda Octavia tra le preferite dai ladri.