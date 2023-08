Curcio (Protezione Civile): "Terremoti? Campania sotto esame" Capo Protezione Civile: "Fenomeni vanno tenuti sotto controllo: in queste ore più del solito"

"Stiamo lavorando sullo sciame sismico in Campania, dove abbiamo già incontrato la popolazione". Lo ha detto a LaPresse Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile nazionale a Catanzaro per incontrare i vertici della Regione Calabria. "I fenomeni naturali vanno sempre tenuti sotto controllo - ha detto - in queste ore più del solito".

Curcio in Calabria si è soffermato anche sulla questione incendi: ""Quello dell'utilizzo dei droni è uno dei punti che stiamo seguendo con grande interesse, una sperimentazione che mi sembra, al momento, stia dando dei frutti importanti. Vogliamo ragionare assieme - ha aggiunto - come, in caso, esportare questa tecnica. Ricordiamo che la tecnologia in assoluto e in generale nei temi della protezione civile, è uno dei punti su cui lavorare conoscendone i limiti. Nessuna soluzione è l'unica da attuare ma certamente è un punto di interesse che stiamo cercando di appronfondire".