Il territorio campano preda di topi d’appartamento e borseggiatori: è allarme Borrelli: "Sempre più spregiudicati a causa di leggi inadeguate e omertà diffusa"

Non siamo al circo ma bensì nel centro di Avellino, precisamente in piazza Castello. Un ladro, secondo i segnalanti, dopo essersi introdotto in un appartamento, con un’acrobazia riesce a saltare sul marciapiede per darsi alla fuga. L’impresa delinquenziale è stata ripresa dai cellulari dei residenti e postata sui social.

Come molti cittadini raccontano al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, in Irpinia da tempo è in corso un’emergenza furti.

L’allarme però non riguarda solo Avellino ma tutto il territorio campano. A Varcaturo un uomo è stato derubato mentre era intento a cambiare una ruota bucata della sua auto. Come emerge da un video pubblicato sui social, una persona è sceso da un veicolo guidato da un complice, si è avvicinato all’auto della vittima e, approfittando della sua distrazione, gli ha sottratto un borsello.

“Un territorio in balia di criminali e ladri sempre più spregiudicati e tracotanti. Sfidano le leggi e le istituzioni anche alla luce del sole. Perché? Il motivo è semplice, tanto sanno che se la caveranno con poco e addirittura con nulla” - dichiara Borrelli- “C’è bisogno di introdurre condanne più dure e soprattutto certe. Intanto, però, serve che quel famoso piano sicurezza tanto decantato e promesso mille volte venga messo in atto.”

“Per l’episodio di Avellino il sindaco, con cui abbiamo parlato, sta verificando la segnalazione con il questore per capire se vi siano state denunce ed effettivamente il soggetto in questione fosse un ladro.”- ha concluso il deputato.