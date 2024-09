Tempo decisamente movimentato nei prossimi giorni: ecco cosa si prevede Al Sud tornano picchi di 30°C con i venti di scirocco

“Prossimi giorni con tempo decisamente movimentato sull’Italia, che sarà crocevia di diverse perturbazioni” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “la prima sarà in transito tra lunedì e martedì con piogge e temporali in avanzamento da ovest verso est e che coinvolgeranno un po' tutta la Penisola dalle Alpi alla Sicilia, assumendo localmente carattere anche di forte intensità con possibilità di nubifragi improvvisi.

Un secondo impulso instabile è previsto per mercoledì con maggiori effetti soprattutto al centro dove ancora una volta saranno possibili temporali localmente di forte intensità; ad ogni modo qualche rovescio o temporale potrà altresì interessare anche il Nord e il Meridione, in particolare la Campania.

Terza perturbazione tra giovedì e venerdì con coinvolgimento questa volta soprattutto del Nord, dove le precipitazioni potranno risulta anche particolarmente abbondanti (in particolare a ridosso della fascia alpina, prealpina e pedemontana, oltre che sulla Liguria).”

“Le perturbazioni saranno accompagnate da venti di Scirocco e Libeccio talora sostenuti o forti” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com -“in particolare tra Ligure e Tirreno dove le raffiche potranno talora superare i 60-70km/h.

Proprio i venti di Scirocco determineranno un aumento delle temperature, che sarà più deciso nella seconda parte della settimana. In particolare al Sud entro venerdì prossimo si potranno nuovamente registrare picchi di 29-30°C, fino a 27-28°C al Centro, su valori dunque tardo estivi. Al Nord il clima si manterrà relativamente più fresco per via della maggiore nuvolosità e precipitazioni”.

“La prognosi resta ancora decisamente incerta per il prossimo settimana, che potrebbe sperimentare tempo ancora variabile se non proprio instabile, con occasione per qualche rovescio o temporale sparso questa volta soprattutto al centrosud, contestualmente ad una ridimensionata quantomeno parziale delle temperature. Seguiranno tuttavia importanti aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com