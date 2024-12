Uniamoci per l'acqua: non solo la Campania, ora è in crisi anche la Basilicata Tra le cause del disastro la siccità prolungata e l'inquinamento delle falde acquifere

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 23 dicembre 2024 alle 10:15



Il Sud Italia, da sempre più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici, sta subendo le conseguenze di politiche idriche miopi e spesso inadeguate...