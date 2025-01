In arrivo maltempo su tutta la Campania: ecco le previsioni La rotezione civile raccomanda ai sindaci di tutta di attivare i centri operativi comunali

In arrivo maltempo su tutta la Campania. La protezione civile della regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica per temporali di livello giallo e un contestuale avviso per venti forti e mare agitato, validi dalle 12 di domani, sabato 11 gennaio, fino alle 12 di domenica 12 gennaio. Entrambe gli avvisi riguardano l'intero territorio regionale.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, anche intenso, venti forti orientali, tendenti a divenire localmente molto forti con possibili raffiche, mare agitato o localmente molto agitato, in particolare lungo le coste esposte con possibili mareggiate.

i evidenzia un rischio idrogeologico con possibili scenari di allagamento, esondazione, ruscellamenti, frane e caduta di massi legate a condizioni di fragilità dei suoli.

La protezione civile raccomanda ai sindaci di tutta la Campania "di attivare i centri operativi comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alla perturbazione in arrivo". Si sottolinea "la necessità di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".