Fuga in scooter e agente investito: 21enne arrestato a Barra Napoli, inseguimento in strada: giovane tenta la fuga per evitare un controllo

a cura di

Redazione Province

martedì 4 febbraio 2025 alle 12:47



Carlo Celeste, 21 anni, ha cercato di scappare da un posto di blocco investendo un poliziotto. Bloccato dopo una colluttazione, è stato arrestato per resistenza e lesioni