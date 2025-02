Maxi sequestro al neomelodico star dei social: per la Finanza è un evasore Nel mirino delle fiamme gialle Daniele De Martino: sigilli a soldi, gioielli e orologi di lusso

Sequestrati oltre 220mila euro ad un cantante neomelodico di Palermo, completamente sconosciuto al fisco. Blitz della Guardia di finanza anche a Napoli: nel mirino delle fiamme gialle orologi di lusso marca Rolex, gioielli e denaro contante.

Agostino Galluzzo – in arte Daniele De Martino – era particolarmente attivo sui social, dove pubblicizzava centinaia di eventi, molti dei quali anche in Campania. Il tutto, secondo la finanza, senza mai aver aperto una partita iva né presentando la dichiarazione dei redditi. Anche grazie all’analisi dei video gli investigatori sono riusciti a ricostruire i compensi percepiti in sei anni di attivitàò, pari a circa 850mila euro, anche grazie ad album e video musicali.

Il padre di De Felice avrebbe inoltre intascato 40mila euro del reddito di cittadinanza, dichiarando che il figlio era disoccupato: è stato denunciato e dovrà restituire la somma indebitamente percepita.