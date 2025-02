Coldiretti Campania: allarme invasione di colombi negli allevamenti Sprechi e perdite nell’area di alimentazione del bestiame

Allarme colombi negli allevamenti bufalini. Fra le varie problematiche incontrate dagli allevatori, merita massima attenzione anche quella relativa ad una presenza sempre più massiccia di volatili negli allevamenti. Problema condiviso con gli allevatori di bovini.

A lanciare l’allarme è la Coldiretti Campania che, come riporta la nota inviata di recente al centro regionale di riferimento per l’igiene urbana veterinaria, evidenzia la massiccia presenza della specie Columba livia sia negli allevamenti regionali.

Si tratta di presenze indesiderata che riescono a raggiungere oltre le 1.500 unità per ogni singolo allevamento. Se si considera che ci sono 8.607 allevamenti di bovini e 1.173 di bufale parliamo di circa 2 milioni di colombi: numeri che sono davvero allarmanti.

I colombi sono attratti negli allevamenti dalla massiccia presenza di cibo destinato all’alimentazione del bestiame, fattore questo che rende invitanti le zone degli allevamenti. I volatili vi si stabiliscono e proliferano creando numerose problematiche fra le quali:

Sprechi e perdite nell’area di alimentazione del bestiame dell’allevamento. Sprechi di acqua e prodotti per l’igiene per le operazioni di pulizia straordinaria. Danneggiamento delle strutture occupate per la nidificazione. Rischi sanitari in quanto i colombi rappresentano un veicolo di malattie infettive fra gli allevamenti stessi

“Questa presenza sempre, più ingombrante, arreca danni a due filiere strategiche per la nostra economia. Carne e mozzarella rischiano danni economici rilevanti. Per questo è necessario un tempestivo intervento degli uffici competenti in materia di contenimento della fauna selvatica per ridurre questo rischio” conclude Coldiretti Campania. Foto inviata da Coldiretti.