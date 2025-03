Corso di formazione di primo soccorso per i finanzieri della Campania Al centro di addestramento del comando regionale

Questa mattina, presso il Centro addestramento del comando regionale Campania della Guardia di finanza, si è tenuto il corso di formazione alle manovre di primo soccorso cardio-rianimatorio BLSD per i militari.

Il corso è stato introdotto dal comandante regionale, generale di divisione Alessandro Barbera, e tenuto dal professore Maurizio Santomauro, presidente nazionale del Gruppo di intervento per le emergenze cardiologiche, cardiologo proveniente dall'Università Federico II e dalla dottoressa Carla Riganti, medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, esperta in organizzazione sanitaria.

"È stato eseguito l'addestramento sui manichini con esercitazione con apparecchi per la defibrillazione sugli adulti e in età pediatrica e la formazione è stata erogata secondo linee guida internazionali e nazionali. All'incontro hanno partecipato 57 militari operanti sul territorio della Campania che si aggiungono ai 109 militari già abilitati a dicembre 2024. L'iniziativa è volta a migliorare la sicurezza dei cittadini nel territorio campano attraverso l'intervento tempestivo dei militari della Guardia di Finanza nelle situazioni di emergenza di soccorso pubblico, cooperando in sinergia con il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118", si legge nella nota delle fiamme gialle.