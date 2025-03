Guardia di Finanza, Francesco Greco nuovo comandante interregionale Cerimonia con il comandante generale delle fiamme gialle, De Gennaro, alla caserma Zanzur

"Tutelare gli interessi primari dello Stato e quindi dei cittadini, ascoltando le esigenze di ognuno". E' uno dei passaggi con cui il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, ha ricordato l'impegno quotidiano delle fiamme gialle.

La guida dei finanzieri ha presenziato, nella caserma Zanzur di Napoli, alla cerimonia di avvicendamento di comandante interregionale dell'Italia meridionale. Il generale di corpo d'armata Francesco Greco ha preso il posto del pari grado Vito Augelli.

Tante le autorità che hanno partecipato alla cerimonia: tra queste, il governatore Vincenzo De Luca, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l'ex presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis di Prossedi, il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso e di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, l'assessore comunale Antonio De Iesu, e Maurizio Agricola, questore di Napoli.

"Nell'Italia meridionale - ha voluto sottolineare l'alto ufficiale - sono presenti tutte le componenti della Guardia di Finanza: è un territorio dove ci sono problematiche importanti, come quella di Caivano, quasi tutti risolte, e quelle della provincia di Foggia, e lo dico solo per ricordare quanto i finanzieri siano impegnati in questi territori. Ogni giorno nei reparti del comando interregionale ottengono risultati importanti e questo è il segno di quanto sia forte l'impegno di tutti i finanzieri".