"Defunti andati via senza un addio e il conforto di familiari e amici" Nessuna iniziativa di rilievo in Campania oggi. Anniversario Covid passato quasi inosservato

"Sono trascorsi cinque anni dall’inizio della pandemia da Covid 19, un evento che ha segnato profondamente il nostro Paese e il mondo intero. Oggi rendiamo omaggio alla memoria di tutte le vittime e ci stringiamo con rispetto e commozione alle loro famiglie".

Così il ministro della difesa, Guido Crosetto, nella giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus.

"ll sacrificio di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutti coloro che hanno continuato a lavorare nei momenti più difficili non sarà mai dimenticato. Tra questi, anche il personale della Difesa: donne e uomini in uniforme che, con dedizione e senso del dovere, hanno garantito assistenza sanitaria, supporto logistico e sicurezza alla popolazione. ll ricordo di quei giorni difficili ci impone di non dimenticare, ma anche di continuare a impegnarci per il bene del Paese. La Difesa resta, oggi come allora, al servizio dell’Italia, con lo stesso spirito di abnegazione che ha guidato ogni azione durante l’emergenza".

Nessuna iniziativa di rilievo in Campania oggi. Anniversario passato quasi inosservato.

Una sequenza di immagini che resteranno per sempre impresse in ognuno di noi. Se vivere in isolamento è stato triste, morire lo è stato ancora di più.

Defunti andati via senza un addio, senza il conforto di familiari e amici, senza messe di suffragio. Riti senza cortei e saluti che hanno messo ancora di più in risalto la nostra misera condizione umana e mortale.

Abbiamo assistito con il cuore pesante alla morte di tante persone. Volti che hanno accompagnato la nostra vita e che non ci sono più. Il virus li ha strappati all'effetto di tutti. Una generazione sparita per sempre dalla faccia della terra. Chi sopravviverà allo sterminio virulento ha il dovere di ricordarli.