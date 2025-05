Polstrada: controlli ai mezzi pesanti trasporto merci e autobus Campagna Roadpol "Truck & bus"

Nella settimana dal 5 all’11 maggio 2025 il "Roadpol" European roads policing network, a cui ha aderito la polizia stradale Italiana, ha previsto una campagna europea congiunta denominata "Truck & Bus" (mezzi pesanti e bus).

Lo scopo della campagna è quello di intensificare controlli efficaci ed incisivi dei mezzi pesanti, dei veicoli adibiti al trasporto di merci, degli autobus, sia di immatricolazione nazionale che estera.

I controlli riguarderanno, tra l’altro, lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, la verifica della rispondenza alla normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose, nonché l’osservanza delle prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

A tal fine, il compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata ha predisposto sull’intero territorio di propria competenza, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale e per tutto il periodo in questione e sulle ventiquattrore, mirati controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e agli autobus.