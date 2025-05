Lavoro, la Campania piange un'altra vittima: Raffaele Galano morto nel vicentino Il 58enne, residente da tempo al nord, è deceduto alla "Aristoncavi" di Brendola

Due vittime in poche ore, la Campania continua a piangere morti bianche. Dopo l'incidente a Frattamaggiore, costata la vita ad un operaio edile, alla "Aristoncavi" di Brendola (in provincia di Vicenza) è deceduto il 58enne Raffaele Galano. L'uomo, residente da anni in città, era originario della Campania.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio avrebbe perso l'equilibrio, forse a causa di un malore, e sarebbe caduto vicino al macchinario. Un braccio sarebbe però finito dentro e a quel punto l'operaio sarebbe stato afferrato dall'ingranaggio del macchinario, che non gli ha dato scampo.

A far scattare l'allarme sono stati i colleghi del 58enne, che non ha avuto scampo.

"Aristoncavi è profondamente costernata per quanto accaduto questa mattina e desidera esprimere la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia del collaboratore che lavorava in azienda da oltre trent'anni", la nota diffusa dall'azienda dopo la tragedia.