Sovraffollamento carcerario: un'emergenza ignorata Radicali Italiani e Ora annunciano battaglia

Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 16.00, Radicali Italiani e ORA!, quest’ultima nuova realtà politica

nazionale, organizzano per giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la sala congressi dell’Holiday Inn Napoli, centro direzionale, l’incontro pubblico “Sovraffollamento carcerario: possibili soluzioni a lungo termine”, promosso dalla sezione regionale di Ora! in Campania e dedicato a una delle più gravi

emergenze civili e istituzionali del Paese.

L’evento si svolgerà all’Holiday Inn Napoli centro direzionale, Isola E6, 80143 Napoli.

Il sovraffollamento delle carceri italiane non è un fatto episodico ma il risultato di anni di scelte politiche sbagliate e di una sistematica rimozione del problema dal dibattito pubblico.

A fronte di una capienza regolamentare di 51.277 posti, negli istituti penitenziari italiani sono detenute 63.499 persone. In Campania la situazione è altrettanto critica, con 7.826 detenuti per 6.173 posti disponibili (fonte: Ministero della Giustizia, dati al 31 dicembre 2025).

A questo quadro già drammatico si aggiunge l’aumento costante dei suicidi in carcere, che nel solo 2025 hanno raggiunto quota 80, insieme ad altri decessi legati alle condizioni di vita negli istituti.

Numeri che certificano il fallimento di un sistema incapace di garantire sicurezza, legalità e rispetto della dignità umana, in aperto contrasto con i principi costituzionali e con gli obblighi

internazionali dell’Italia.

L’incontro vedrà la partecipazione di esponenti politici, operatori del diritto e rappresentanti della società civile che hanno vissuto in prima persona la realtà carceraria e nasce dalla volontà di portare il tema del carcere al centro dell’agenda politica nazionale, denunciando l’inerzia delle istituzioni e l’ipocrisia di un approccio esclusivamente repressivo che continua ad aggravare il problema senza affrontarne le cause strutturali.

Agli esperti si affiancheranno testimonianze dirette dal mondo penitenziario, per una prospettiva completa sull'emergenza.

Il confronto sarà incentrato sulla necessità di riforme politiche di lungo periodo, capaci di superare la gestione emergenziale del sistema penitenziario, restituire concretezza alla funzione rieducativa della pena e riportare il carcere entro i limiti della legalità costituzionale.

Ora! è un nuovo soggetto politico nazionale fondato dall’economista Michele Boldrin e dall’imprenditore Alberto Forchielli, nato con l’obiettivo di costruire un’alternativa politica pragmatica, europeista e riformatrice, capace di affrontare senza slogan e senza ipocrisie le grandi emergenze irrisolte del Paese.

Michele Boldrin, eletto Segretario Nazionale di Ora!, è un economista, professore alla Washington University di St. Louis e co-fondatore dell'associazione politica Drin Drin. È autore di numerosi saggi e pubblicazioni su crescita economica, innovazione e proprietà intellettuale ed è attivo su YouTube con oltre 70milam iscritti, 15 milioni di visualizzazioni e 2 mila video. Collabora con media italiani e internazionali come opinionista.

Alberto Forchielli, eletto Presidente di Ora!, è un imprenditore, cofondatore dell'associazione politica Drin Drin e partner fondatore di Mindful Capital Partners (ex Mandarin Capital Partners), specializzato in investimenti tra Europa e Asia. Esperto di economia internazionale, ha maturato una lunga esperienza in

ambito industriale e finanziario, sia nel settore pubblico chem privato. Ha lavorato per la Banca Mondiale, la Banca Europea degli investimenti (BEI) e grandi multinazionali. Opinionista e autore di

libri, collabora regolarmente con media nazionali e internazionali su temi economici e geopolitici.