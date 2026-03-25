Nappi, criminalità giovanile e diffusione armi: serve più rigore La vicenda della docente accoltellata da uno studente 13enne in provincia di Bergamo

"Quanto avvenuto in una scuola in provincia di Bergamo - dove una docente è stata accoltellata da uno studente 13enne - dimostra non solo che è necessario accelerare per l’approvazione delle norme proposte dal Governo ma applicare rigorosamente le misure volute dalla Lega e dal ministro Giuseppe Valditara, che su questo fronte sta svolgendo un lavoro straordinario.

Davanti a episodi del genere che non risparmiano alcuna regione d’Italia tra cui la Campania, risultano sterili, inutili oltre che pericolose, le polemiche innescate dai soliti finti buonisti che, soprattutto a sinistra, si dicono contrari ad esempio, all’utilizzo dei metal detector mobili, dispositivi a tutela dell’incolumità e la vita stessa degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico.

Alla docente la nostra vicinanza, con l’augurio che possa rimettersi al più presto”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.