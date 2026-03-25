Nappi, criminalità giovanile e diffusione armi: serve più rigore

La vicenda della docente accoltellata da uno studente 13enne in provincia di Bergamo

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Davanti a episodi de genere che non risparmiano alcuna regione d’Italia tra cui la Campania, risultano sterili, inutili oltre che pericolose, le polemiche in atto...

"Quanto avvenuto in una scuola in provincia di Bergamo - dove una docente è stata accoltellata da uno studente 13enne - dimostra non solo che è necessario accelerare per l’approvazione delle norme proposte dal Governo ma applicare rigorosamente le misure volute dalla Lega e dal ministro Giuseppe Valditara, che su questo fronte sta svolgendo un lavoro straordinario.

Davanti a episodi del genere che non risparmiano alcuna regione d’Italia tra cui la Campania, risultano sterili, inutili oltre che pericolose, le polemiche innescate dai soliti finti buonisti che, soprattutto a sinistra, si dicono contrari ad esempio, all’utilizzo dei metal detector mobili, dispositivi a tutela dell’incolumità e la vita stessa degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico.

Alla docente la nostra vicinanza, con l’augurio che possa rimettersi al più presto”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

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