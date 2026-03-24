Iva sul pellet in Spagna scende del 10%, Bussone: "L'Italia faccia ugualmente" "Diminuzione da applicare anche in modo permanente in Italia"

La spagna riduce l'iva sul pellet. Nel Comunicato del Governo spagnolo di qualche ora fa si legge che l'iva al 10% si applicherà al gas naturale, ai bricchetti e ai pellet.

"Questa decisione, insieme alla riduzione delle bollette elettriche - scrive il Governo di Madrid - aiuterà le famiglie ad affrontare meglio le potenziali fluttuazioni dei prezzi di questi prodotti, che potrebbero essere innescate dal conflitto armato in Medio Oriente".

"La scelta della Spagna è una scelta importante - evidenzia Marco Bussone, Presidente Uncem e Aiel, Associazione delle imprese delle filiere bosco-legno-energia - Anche l'Italia due anni fa aveva portato al 10% l'iva sul pellet, ma fu una temporanea.

Ora deve essere resa permanente, per andare incontro alle famiglie che hanno proprio nei prodotti di origine forestale un combustibile certo, a chilometro zero, con impianti a basse emissioni che fanno bene alle economie territoriali.

Portare l'iva al 10% per pellet e cippato di origine forestale è una scelta per il presente e per il futuro, per stare pienamente dentro le transizioni energetica ed ecologica. Per scegliere senza ideologia le rinnovabili e le filiere corte di una economia del bosco pienamente circolare".