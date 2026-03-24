Iva sul pellet in Spagna scende del 10%, Bussone: "L'Italia faccia ugualmente"

La spagna riduce l'iva sul pellet. Nel Comunicato del Governo spagnolo di qualche ora fa si legge che l'iva al 10% si applicherà al gas naturale, ai bricchetti e ai pellet.
"Questa decisione, insieme alla riduzione delle bollette elettriche - scrive il Governo di Madrid - aiuterà le famiglie ad affrontare meglio le potenziali fluttuazioni dei prezzi di questi prodotti, che potrebbero essere innescate dal conflitto armato in Medio Oriente".
"La scelta della Spagna è una scelta importante - evidenzia Marco Bussone, Presidente Uncem e Aiel, Associazione delle imprese delle filiere bosco-legno-energia - Anche l'Italia due anni fa aveva portato al 10% l'iva sul pellet, ma fu una temporanea.
Ora deve essere resa permanente, per andare incontro alle famiglie che hanno proprio nei prodotti di origine forestale un combustibile certo, a chilometro zero, con impianti a basse emissioni che fanno bene alle economie territoriali.
Portare l'iva al 10% per pellet e cippato di origine forestale è una scelta per il presente e per il futuro, per stare pienamente dentro le transizioni energetica ed ecologica. Per scegliere senza ideologia le rinnovabili e le filiere corte di una economia del bosco pienamente circolare".