Rostan: "Fondi ai comuni per sicurezza edifici e riqualificazione urbana" Risorse previste dal decreto del Ministero dell’Interno per le annualità 2026-2027-2028

"Con l’assegnazione delle risorse previste dal decreto del Ministero dell’Interno per le annualità 2026-2027-2028, il governo testimonia ancora una volta la sua attenzione ai territori, in particolare del Mezzogiorno.

Si tratta di fondi destinati alle amministrazioni comunali che consentiranno di programmare e realizzare opere pubbliche attese da anni, soprattutto sul fronte della messa in sicurezza del territorio, degli edifici pubblici e delle infrastrutture locali.

Una straordinaria opportunità, che dovrà essere colta a pieno da sindaci e amministratori locali della provincia di Napoli per trasformare queste risorse in cantieri, opere pubbliche e occasioni di sviluppo per le comunità locali".

Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega, Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, commentando la pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno relativo all’assegnazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145/2018.

"La cosa più importante - ha aggiunto Rostan - sarà spendere bene e rapidamente questi finanziamenti. I comuni devono essere messi nelle condizioni di progettare e realizzare le opere senza rimanere schiacciati dalla burocrazia e dalla carenza di personale tecnico.

Per questo serve una forte collaborazione istituzionale tra Governo, Regione ed enti locali, affinché nessuna risorsa venga persa e ogni intervento possa tradursi in servizi migliori e maggiore sicurezza per i cittadini.

Parliamo di fondi strategici per una provincia fragile come quella di Napoli, troppo spesso colpita da emergenze legate al dissesto e alla carenza di infrastrutture moderne. Queste risorse possono fare davvero la differenza".