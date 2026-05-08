Rievocazioni storiche: nasce una rete regionale in Campania Guida Ariano Irpino. Il settore ha anche una ricaduta concreta sull'economia locale

Nasce in Campania una nuova rete dedicata alla tutela e alla valorizzazione delle rievocazioni storiche. Dal mese di aprile è attiva l’associazione campana rievocazioni storiche, organismo regionale chiamato a rappresentare le realtà che, nei diversi territori, lavorano per custodire e raccontare il patrimonio culturale immateriale attraverso cortei, eventi tematici, ricostruzioni storiche e manifestazioni popolari.



L’iniziativa punta a dare una voce comune a un settore spesso sostenuto dal lavoro volontario, ma capace di produrre un impatto culturale, sociale ed economico rilevante. Le rievocazioni, infatti, non sono soltanto spettacolo: richiedono studio, ricerca, cura dei costumi, attenzione ai luoghi e partecipazione delle comunità.

Una rete per i territori

La nuova associazione nasce con l’obiettivo di coordinare gruppi e associazioni che operano in contesti differenti, ma condividono la stessa missione: preservare tradizioni, usanze e passaggi della storia locale che contribuiscono all’identità della Campania. Il lavoro dei rievocatori consente a borghi, città e comunità di recuperare memoria, trasformandola in occasione di incontro e promozione.



Il settore ha anche una ricaduta concreta sull’economia locale. Gli eventi storici richiamano visitatori, alimentano il turismo di prossimità, sostengono ristorazione, accoglienza, artigianato e attività commerciali. In molte aree interne o nei centri storici, una rievocazione può diventare un motore di visibilità e sviluppo.



Il direttivo e il dialogo con le istituzioni

Alla guida dell’Associazione Campana Rievocazioni Storiche c’è un direttivo presieduto da Giancarlo Sicuranza. Il vicepresidente è Giuseppe Serroni, il segretario Giuseppe Netti, il tesoriere Davide De Angelis. Fanno parte del consiglio anche Giuseppe Auriemma, Paolo Apicella e Alessio Fragnito.



La priorità indicata dalla nuova realtà associativa è costruire un rapporto stabile con le istituzioni regionali, affinché le rievocazioni storiche possano ottenere maggiore riconoscimento, strumenti di sostegno e una programmazione più strutturata. La parola chiave è fare rete: condividere esperienze, buone pratiche e strategie comuni per rafforzare la presenza del settore nel dibattito culturale e turistico.



Un movimento nazionale in crescita



La nascita dell’associazione campana si inserisce in un quadro nazionale già animato da esperienze regionali in Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Marche, con ulteriori adesioni annunciate in altre aree del Paese. La presenza di gruppi storici attivi in Campania è documentata anche da repertori nazionali dedicati alle rievocazioni, mentre il confronto interregionale sul tema è stato rilanciato nelle ultime settimane anche in sede ministeriale.



Per la Campania, ricca di tradizioni civili, religiose, medievali, borboniche e popolari, la nuova associazione rappresenta un passaggio organizzativo significativo.

L’obiettivo è evitare che un patrimonio affidato alla passione dei territori resti frammentato o marginale, trasformandolo invece in una risorsa condivisa per cultura, turismo e identità collettiva.