Rievocazioni storiche: nasce una rete regionale in Campania

Guida Ariano Irpino. Il settore ha anche una ricaduta concreta sull'economia locale

rievocazioni storiche nasce una rete regionale in campania

Un movimento nazionale in crescita...

Nasce in Campania una nuova rete dedicata alla tutela e alla valorizzazione delle rievocazioni storiche. Dal mese di aprile è attiva l’associazione campana rievocazioni storiche, organismo regionale chiamato a rappresentare le realtà che, nei diversi territori, lavorano per custodire e raccontare il patrimonio culturale immateriale attraverso cortei, eventi tematici, ricostruzioni storiche e manifestazioni popolari.
 
L’iniziativa punta a dare una voce comune a un settore spesso sostenuto dal lavoro volontario, ma capace di produrre un impatto culturale, sociale ed economico rilevante. Le rievocazioni, infatti, non sono soltanto spettacolo: richiedono studio, ricerca, cura dei costumi, attenzione ai luoghi e partecipazione delle comunità.

Una rete per i territori

La nuova associazione nasce con l’obiettivo di coordinare gruppi e associazioni che operano in contesti differenti, ma condividono la stessa missione: preservare tradizioni, usanze e passaggi della storia locale che contribuiscono all’identità della Campania. Il lavoro dei rievocatori consente a borghi, città e comunità di recuperare memoria, trasformandola in occasione di incontro e promozione.
 
Il settore ha anche una ricaduta concreta sull’economia locale. Gli eventi storici richiamano visitatori, alimentano il turismo di prossimità, sostengono ristorazione, accoglienza, artigianato e attività commerciali. In molte aree interne o nei centri storici, una rievocazione può diventare un motore di visibilità e sviluppo.
 
Il direttivo e il dialogo con le istituzioni

Alla guida dell’Associazione Campana Rievocazioni Storiche c’è un direttivo presieduto da Giancarlo Sicuranza. Il vicepresidente è Giuseppe Serroni, il segretario Giuseppe Netti, il tesoriere Davide De Angelis. Fanno parte del consiglio anche Giuseppe Auriemma, Paolo Apicella e Alessio Fragnito.
 
La priorità indicata dalla nuova realtà associativa è costruire un rapporto stabile con le istituzioni regionali, affinché le rievocazioni storiche possano ottenere maggiore riconoscimento, strumenti di sostegno e una programmazione più strutturata. La parola chiave è fare rete: condividere esperienze, buone pratiche e strategie comuni per rafforzare la presenza del settore nel dibattito culturale e turistico.
 
Un movimento nazionale in crescita
 
La nascita dell’associazione campana si inserisce in un quadro nazionale già animato da esperienze regionali in Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna e Marche, con ulteriori adesioni annunciate in altre aree del Paese. La presenza di gruppi storici attivi in Campania è documentata anche da repertori nazionali dedicati alle rievocazioni, mentre il confronto interregionale sul tema è stato rilanciato nelle ultime settimane anche in sede ministeriale.
 
Per la Campania, ricca di tradizioni civili, religiose, medievali, borboniche e popolari, la nuova associazione rappresenta un passaggio organizzativo significativo.

L’obiettivo è evitare che un patrimonio affidato alla passione dei territori resti frammentato o marginale, trasformandolo invece in una risorsa condivisa per cultura, turismo e identità collettiva.

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