Benvenuti a bordo dell'alta velocità: ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli

Furto di cavi di rame. gravi disagi per i passeggeri

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Ennesima giornata difficile per i trasporti sulla linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli. Ritardi fino a due ore sulla tratta, disagi per tantissimi passeggeri.

La causa del problema è il furto di cavi in rame nei prossi di località "Tora". I convogli vengono instradati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino.

Rete ferroviaria italiana rende noto che che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea.  Nel frattempo, però, si registrano ritardi sui tempi di percorrenza fino a quasi due ore. I disagi hanno interessato la circolazione serale, in particolare a partire dalle ore 20.

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