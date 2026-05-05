Benvenuti a bordo dell'alta velocità: ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli

Ennesima giornata difficile per i trasporti sulla linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli. Ritardi fino a due ore sulla tratta, disagi per tantissimi passeggeri.
La causa del problema è il furto di cavi in rame nei prossi di località "Tora". I convogli vengono instradati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino.
Rete ferroviaria italiana rende noto che che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nel frattempo, però, si registrano ritardi sui tempi di percorrenza fino a quasi due ore. I disagi hanno interessato la circolazione serale, in particolare a partire dalle ore 20.