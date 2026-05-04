Personale sanità: 98 milioni per tutta la Campania, oltre 20 all'Asl di Caserta

Santangelo: vigilerò sui concorsi e chiederò di potenziare gli organici dei pronto soccorso

personale sanita 98 milioni per tutta la campania oltre 20 all asl di caserta

Una buona notizia per la sanità in Campania...

"La Regione ha stanziato 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario per le nuove case e ospedali di comunità che stanno sorgendo sul territorio". Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.

Nello specifico 20,3 milioni di euro sono stati destinati a Caserta, 8,8 milioni ad Avellino, 6,9 milioni a Benevento, 12,6 milioni alla Napoli 1 Centro, 16,4 milioni alla Napoli 2 Nord, 19,1 milioni alla Napoli 3 Sud e 13,6 milioni a Salerno.

"Salutiamo con favore questa misura dal momento che è fondamentale che gli ospedali di comunità e le case di comunità vengano resi pienamente operativi sin dal primo giorno e solo mettendo a disposizione loro organici adeguati questa cosa è possibile.

Allo stesso tempo è fondamentale che queste risorse vengano utilizzate anche per potenziare gli organici dei pronto soccorsi degli ospedali sottodimensionati e spesso in sofferenza per cercare di garantire servizi adeguati.

Vigileremo sulle procedure concorsuali e sui bandi per fare in modo che si svolgano nella massimo trasparenza e nei tempi più rapidi possibili in modo da garantire ai territori la migliore assistenza possibile".

Ultime Notizie