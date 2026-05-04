Personale sanità: 98 milioni per tutta la Campania, oltre 20 all'Asl di Caserta Santangelo: vigilerò sui concorsi e chiederò di potenziare gli organici dei pronto soccorso

"La Regione ha stanziato 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario per le nuove case e ospedali di comunità che stanno sorgendo sul territorio". Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.

Nello specifico 20,3 milioni di euro sono stati destinati a Caserta, 8,8 milioni ad Avellino, 6,9 milioni a Benevento, 12,6 milioni alla Napoli 1 Centro, 16,4 milioni alla Napoli 2 Nord, 19,1 milioni alla Napoli 3 Sud e 13,6 milioni a Salerno.

"Salutiamo con favore questa misura dal momento che è fondamentale che gli ospedali di comunità e le case di comunità vengano resi pienamente operativi sin dal primo giorno e solo mettendo a disposizione loro organici adeguati questa cosa è possibile.

Allo stesso tempo è fondamentale che queste risorse vengano utilizzate anche per potenziare gli organici dei pronto soccorsi degli ospedali sottodimensionati e spesso in sofferenza per cercare di garantire servizi adeguati.

Vigileremo sulle procedure concorsuali e sui bandi per fare in modo che si svolgano nella massimo trasparenza e nei tempi più rapidi possibili in modo da garantire ai territori la migliore assistenza possibile".