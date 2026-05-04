Confagricoltura: confronto operativo per rafforzare competitività e servizi "È fondamentale potenziare ed efficientare gli sportelli"

"Agea rappresenta uno degli strumenti chiave per rafforzare la competitività delle imprese agricole", ha dichiarato Fabrizio Marzano, introducendo l’incontro operativo svoltosi oggi presso la sede di Confagricoltura Campania con Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), promosso con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli strumenti a supporto delle imprese agricole.

Nel corso dell’incontro con il direttore di Agea Fabio Vitale, Salvatore Carfì direttore area coordinamento Agea, Christian Patti direttore organismo pagatore Agea, Antonio Diomeda consigliere delegato Caa e Roberta Pierguidi responsabile tecnico Caa, è stata evidenziata la necessità di attivare canali diretti con le aziende, migliorare l’assistenza e garantire risposte più rapide ai territori.

"È fondamentale potenziare ed efficientare gli sportelli previsti dalla convenzione con la Regione Campania, - ha aggiunto Marzano - per arrivare a un processo più immediato e vicino alle esigenze degli agricoltori e delle imprese".

"Siamo attenti affinché questo funzioni al meglio, in modo efficiente e vicino alle esigenze delle imprese. C’è piena disponibilità, siamo pronti e attenti a collaborare per migliorare e rendere ulteriormente efficiente il sistema", ha concluso Marzano.



"Stiamo denunciando insieme le inefficienze di un sistema in cui manca una vera governance dei finanziamenti comunitari in agricoltura” ha dichiarato Vitale (Agea).

"Per questo abbiamo avviato una riorganizzazione profonda, puntando su semplificazione e definizione chiara dei perimetri operativi".

Nel corso del suo intervento Vitale ha lanciato la proposta di istituire “una Conferenza di coordinamento operativo, un tavolo nazionale sui finanziamenti comunitari in agricoltura che coinvolga associazioni di produttori, attori del comparto e istituzioni, per rendere il sistema più efficace, trasparente e strategico".