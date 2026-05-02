Confesercenti: Vincenzo Schiavo incontra a Roma l’ambasciatore Jorge Aguilar "Sinergie con Cuba, opportunità per comparto Moda e filiere produttive d’eccellenza"

Confesercenti Campania ha avviato un proficuo dialogo con la Repubblica di Cuba per promuovere scambi commerciali tra le attività in modo da creare nuovi canali per le imprese campane, del Sud e in generale dell’Italia.

Si innesta in questo tracciato l’incontro tenutosi, presso l’Ambasciata della Repubblica di Cuba, tra l’Ambasciatore Jorge Luis Cepero Aguilar e il presidente di Confesercenti Campania, e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo. Presente anche Alessandro Totaro, Presidente di Confesercenti Salute.

Nel corso del colloquio è stata sottolineata la profonda affinità culturale tra Cuba e Italia, evidenziando come le rispettive tradizioni condividono valori comuni e un forte legame storico.

"L’incontro - ha affermato Schiavo- ha inoltre rappresentato un’importante occasione per avviare un dialogo costruttivo finalizzato allo sviluppo di nuove sinergie tra il sistema imprenditoriale italiano e quello cubano. In tale contesto, sono state pianificate future iniziative di collaborazione, con particolare attenzione ai settori della moda e delle filiere produttive di eccellenza".

A tal fine, è stato concordato un prossimo incontro presso la sede nazionale di Confesercenti, al quale prenderanno parte il presidente nazionale, il direttore nazionale e il segretario nazionale, con l’obiettivo di approfondire le opportunità di cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi.

"L’iniziativa - ha spiegato e concluso Vincenzo Schiavo - si inserisce in un percorso volto a rafforzare le relazioni bilaterali, nella convinzione che il dialogo tra imprese e il ruolo della diplomazia rappresentano strumenti fondamentali per promuovere sviluppo, cultura e collaborazione internazionale".