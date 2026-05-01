Campania rilancia i treni regionali: via libera della giunta Approvata la delibera per potenziare rete, convogli e stazioni ferroviarie

Una svolta per la mobilità regionale. La Regione Campania accelera sul trasporto pubblico ferroviario. La giunta ha approvato una delibera di indirizzo che punta al rilancio del servizio gestito da EAV, con un piano articolato su più livelli e orientato al miglioramento della mobilità per cittadini e pendolari. L’obiettivo dichiarato è trasformare il sistema ferroviario regionale in una risorsa efficiente e moderna, capace di rispondere alle esigenze quotidiane di lavoratori e studenti. “Mettiamo al centro chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico”, ha spiegato il vicepresidente e assessore ai Trasporti Mario Casillo, indicando la necessità di un servizio più puntuale, frequente e accessibile.

Tecnologia e sicurezza al primo posto

Il primo pilastro del piano riguarda l’innovazione tecnologica e la sicurezza della rete. Sono previsti nuovi sistemi di segnalamento e controllo della marcia dei treni, oltre al potenziamento delle sottostazioni elettriche per consentire l’entrata in servizio dei nuovi convogli. Tra gli interventi più rilevanti figura anche l’eliminazione dei passaggi a livello e il superamento delle limitazioni di velocità attualmente imposte da Ansfisa, con l’obiettivo di rendere la circolazione più fluida e sicura.

Nuovi treni e più comfort

Il secondo asse strategico punta al rinnovo del materiale rotabile. La Regione intende accelerare l’introduzione di nuovi treni, migliorando affidabilità e qualità del servizio. L’intervento mira a ridurre disagi e ritardi, offrendo ai pendolari mezzi più moderni e confortevoli, in linea con gli standard europei.

Stazioni e intermodalità

Il terzo fronte riguarda le infrastrutture. Il piano prevede la riqualificazione delle stazioni e delle fermate, con particolare attenzione all’accessibilità e ai servizi per l’utenza. Saranno inoltre realizzati parcheggi di interscambio nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra diversi mezzi di trasporto e rendere più efficiente l’intero sistema della mobilità regionale.

Risorse e prospettive

Per sostenere il progetto, la Regione punta a intercettare fondi europei, fondamentali per finanziare gli interventi previsti. Il rilancio del trasporto ferroviario si inserisce così in una strategia più ampia di sviluppo sostenibile e modernizzazione delle infrastrutture. Il piano rappresenta una sfida cruciale per il futuro della mobilità in Campania, in un contesto in cui l’efficienza dei trasporti è sempre più determinante per la crescita economica e la qualità della vita.