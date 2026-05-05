Fondi sulla sanità, Fico: "Ora bisogna trasformarli in servizi reali"

98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario

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La firma del decreto

"La sanità territoriale è uno dei punti centrali su cui stiamo lavorando per migliorare i servizi e avvicinarli davvero ai cittadini.

Per questo, come già annunciato, abbiamo destinato 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario".

Ad affermarlo con soddisfazione è il presidente della regione Campania Roberto Fico.

"Con la firma del decreto di riparto, le risorse sono state assegnate alle Asl in questa misura: 8,8 milioni ad Avellino, 6,9 milioni a Benevento, 20,3 milioni a Caserta, 12,6 milioni alla Napoli 1 Centro, 16,4 milioni alla Napoli 2 Nord, 19,1 milioni alla Napoli 3 Sud e 13,6 milioni a Salerno.

Entriamo quindi nella fase realmente operativa. Ora bisogna trasformare questi fondi in servizi reali per far funzionare al meglio le case della comunità, gli ospedali di Comunità e tutta la rete dell’assistenza di prossimità".

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