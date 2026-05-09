Antincendio boschivo Campania, a breve scade l'avviso per assumere 48 addetti L'assessore Zabatta: investimento nella prevenzione. Ecco come presentare domanda

Rafforzare il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione a più alto rischio. Con questo obiettivo è stata avviata la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 48 addetti alla manutenzione boschiva, impegnati nelle attività di prevenzione e spegnimento incendi (AIB).

L’iniziativa, promossa Regione Campania attraverso SMA Campania mira a garantire gli standard operativi necessari durante il periodo di massima allerta, quando aumenta significativamente il rischio di incendi sul territorio.

“Si tratta di un intervento strategico - dichiara l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta - che rafforza concretamente la nostra capacità di prevenzione e risposta agli incendi boschivi. La tutela del patrimonio ambientale campano passa anche attraverso il potenziamento delle risorse umane impegnate sul campo”.

“Gli operatori dell'antincendio boschivo (AIB) – prosegue Fiorella Zabatta – rappresentano una figure fondamentali non solo nelle fasi di emergenza, ma soprattutto nelle attività di manutenzione, controllo e prevenzione, che sono decisive per ridurre il rischio e limitare i danni. Investire su queste professionalità significa proteggere ecosistemi, comunità e infrastrutture, oltre che salvaguardare un patrimonio naturale di valore straordinario”.

“Continuiamo a lavorare – conclude l'assessora Zabatta – per un modello di Protezione Civile sempre più efficiente, integrato e capace di anticipare i rischi. La prevenzione resta la nostra prima linea di difesa. Auspichiamo una ampia partecipazione al bando”.

C’è tempo fino al 14 maggio prossimo per presentare la domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito della SMA Campania.