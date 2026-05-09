Hantavirus, accertamenti sanitari su un paziente residente in Campania Ha avuto contatti con la donna che poi è deceduta a bordo della nave "Hondius"

Il caso Hantavirus tocca anche la Campania: sono in corso gli accertamenti sanitari sul paziente residente nella nostra regione che era a bordo del volo Klm sulla quale viaggiava anche la donna che ha contratto il virus ed è poi deceduta a bordo della nave “Hondius”. Nelle prossime ore i passeggeri sbarcheranno a Tenerife.

I controlli sanitari stabiliranno se il paziente campano abbia contratto lo stesso morbo e, nel caso, quanto si sia sviluppato. L’Organizzazione mondiale della sanità ha rassicurato dicendo che l’Hantavirus non è un altro Covid e il rischio è basso.