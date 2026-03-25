Beni confiscati, ecco i progetti finanziati in Campania Dalla fattoria sociale agli asili: la graduatoria aggiornata

La graduatoria aggiornata. Entrano nel dettaglio i progetti ammessi a finanziamento per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata in Campania. La graduatoria, pubblicata sul BURC, conferma il finanziamento dei primi interventi con risorse superiori ai 14,5 milioni di euro. Tra i progetti principali emerge “Divers(Am)ente Agricolae – Fondo Amato Lamberti” del Comune di Napoli, una fattoria sociale multifunzionale e polo di economia circolare finanziato con 2 milioni di euro. Sempre da 2 milioni il progetto “Agri-Sport del bene” del Comune di Teano, mentre a Vitulazio quasi 2 milioni saranno destinati al completamento di immobili da trasformare in comunità per minori.

Dai servizi per l’infanzia alla cultura

Una parte rilevante degli interventi riguarda servizi educativi e sociali. A Casapesenna nascerà un asilo nido in un immobile confiscato, mentre a Torre Annunziata la cosiddetta “Villa Adele” diventerà un centro per minori con parco giochi e spazi istituzionali. A Villa Literno è prevista la realizzazione della cittadella del Carnevale, mentre a Sant’Arpino saranno creati orti sociali urbani con spazi per attività collettive. Tra i progetti anche “La casa delle istituzioni e della legalità” a Battipaglia, destinata a diventare un presidio civico e simbolico.

Innovazione e sviluppo territoriale

La graduatoria include anche interventi orientati allo sviluppo economico. A Grazzanise sorgerà un tecnopolo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali, mentre a Casagiove è prevista un’officina della cultura e della formazione. Infine, a San Tammaro sarà realizzata un’area attrezzata con sosta camper, bike sharing e parco fotovoltaico, un progetto che unisce turismo sostenibile ed energia rinnovabile.

Un modello di riuso sociale

Il quadro complessivo mostra una strategia chiara: trasformare i beni sottratti alla criminalità in infrastrutture sociali, educative ed economiche. Un modello che punta a restituire ai territori non solo spazi, ma opportunità concrete. Dalla rigenerazione urbana alla creazione di servizi, i progetti selezionati rappresentano un tassello fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata e nella costruzione di una nuova economia locale.